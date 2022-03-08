​Володимир Зеленський: Сьогодні війна тут, а завтра буде в Литві, потім Польщі, потім у Німеччині

Ведучий: Пане президенте, дякую, що приєднались до нас. Ми в курсі ситуації навколо Києва зараз. Бої на півночі, бої на заході. Яка ситуація зараз у полях, і як довго, ви думаєте, зможете утримувати столицю України?

Президент: Нас бомбардують не лише в Києві, не тільки в житлових кварталах міста, а також у передмістях Києва. Не впізнати навіть, як столиця виглядає тепер. Місто Харків, Вінниця, Одеса, Житомир, Чернігів, Маріуполь - дуже багато міст бомблять.

Ведучий: Ви знаєте реалії в полях, список міст, які бомбардують, які росіяни намагаються оточити. Пентагон повідомляє, що 95% російських військ, які були розміщені вздовж українського кордону, нині вже всередині України, а це 150 тисяч військових. Як довго українці зможуть стримувати росіян?

Президент: Я переконаний, що українці готові протистояти росіянам протягом усього свого життя. Навіть у тих містах, де є російські окупанти, вони отримали неабияку відсіч від цивільного населення, яке не мало жодної зброї. Така сміливість - це щось небачене, а російські військові не мають такої сміливості. Проблема в тому, що на одного українського солдата в нас 10 російських солдатів, а на один український танк - 50 російських танків, але ми їх знищуємо - і ця прірва скорочується. Питання, як довго ми зможемо стояти? Багато речей залежить не тільки від нас. Ми будемо стояти, і навіть якщо вони зайдуть у наші великі міста, вони зіштовхнуться з народним опором, з народною війною, і ніхто не віддасть нашу незалежність.

Фото: телеграм-канал МОСТ Мітинг проти окупації в Херсоні.

Сьогодні війна тут, а завтра буде в Литві, потім Польщі, потім у Німеччині. Це дуже серйозно. США далеко, але за останні дні в мене відчуття, що Сполучені Штати ближчі до нас.

Ведучий: Пане президенте, хотів би дізнатися вашу реакцію на ті умови закінчення війни, які нещодавно озвучив Кремль. Вони кажуть, ви маєте змінити Конституцію, відмовитися від свого бажання вступити в НАТО, що ви маєте визнати Крим як частину Росії і що ви маєте визнати незалежність двох російських сепаратистських утворень на сході. Чи готові ви пристати на ці умови? Яким будете ваш меседж Володимиру Путіну?

Президент: По-перше, ми готові до діалогу, але не готові до капітуляції. Питання не лише в мені, а в людях, які мене обрали. Щодо НАТО, я охолов щодо цього питання вже давно, після того як ми зрозуміли, що НАТО не готове приймати Україну. Альянс боїться суперечливих кроків і конфронтації з Росією. Ми не хочемо бути країною, яка випрошує щось на колінах. Я не хочу, щоб ми були такою країною, а я - таким президентом.

Ведучий: Коли Кремль називає три умови закінчення війни: відмова від НАТО, визнання Криму як частини Росії, визнання двох сепаратистських регіонів, - чи є вашим меседжем зараз, що ці умови є абсолютно неприйнятними?

Фото: ОПУ

Президент: Я говорю про гарантії безпеки. Щодо пунктів про тимчасово окуповані території, ці невизнані республіки, яких ніхто не визнав, крім Росії, ми могли б вести перемовини і знайти компроміс щодо того, як ці псевдореспубліки далі житимуть. Але що важливо для мене - це люди на цих територіях, які хочуть вони бути частиною України і хто в Україні хоче, щоб ці території були з нами. Питання набагато важче, ніж просто визнання цих республік, це черговий ультиматум, а ми не готові до ультиматумів. Що має бути зроблено, це щоб президент Путін почав говорити, почав діалог, щоб вийшов з тієї інформаційної бульбашки, без кисню, в якій він перебуває. Він у цій бульбашці. Він отримує інформацію, і ми не знаємо, наскільки вона реалістична ця інформація. Схоже, що йому просто замилюють очі.

Ведучий: Ви говорили з президентом Байденом знову. Мене цікавить, про яку найважливішу річ ви попросили США зараз?

Президент: Для нас найважливішим зараз є безпека неба. Ми не можемо дозволяти Росії такої активності в небі, тому що вони бомбардують і обстрілюють нас, вони відправляють на нас свої ракети, винищувачі, гелікоптери і багато всього. Але ми не маємо неба, ми не контролюємо небо.

Ведучий: НАТО сказало НІ безпольотній зоні над Україною, тому що вони занепокоєні, що це призведе до широкомасштабного конфлікту, до ще більшої війни, ніж та, що ми вже маємо. Тому що це означає готовність збивати російські літаки, що ви скажете про цю думку?

Президент: Що значить "збивати російські літаки"? Якщо летить ракета, вчора наприклад, ракета вдарила по університету в місті Харків, по гуртожитку, а також ракета влучила в дитячу лікарню в Києві. Якщо ракета летить, чи задумуємося ми над тим, збивати її чи ні? Я думаю, іншої відповіді немає: так, ці ракети треба збивати, тому що треба зберігати людські життя. Я впевнений, що хоробрі американські солдати, знаючи, що, збиваючи ці ракети, рятують життя студентів, робили б це без вагань.

Ведучий: Пане президенте. Знаю, ніхто зараз не ставить під сумнів жах, який відбувається в Україні. Але президент Байден сказав - і законотворці обох партій, і республіканці, і демократи підтримують президента в цьому, - що запровадження безпольотної зони над Україною призведете до втягування США до масштабнішої війни з Росією. Ось чому вони просто не хочуть це робити.

Президент: Ми місце в Європі, місце свободи. Багато хто думає, що ми далеко від Америки чи Канади. Але ні, ми і є зона свободи. Коли межі свободи порушуються і на них наступають, ви маєте захищати нас. Бо спочатку ми, а ви будете наступні. Чим більше звір їсть, тим більше він хоче ще і ще.

Ведучий: Пане президенте, ви говорили про необхідність забезпечення України винищувачами. США зараз шукають можливості постачання російських винищувачів з Польщі. Ви запросили саме ці винищувачі, бо українські пілоти знають, як літати на них. Чи є якісь зрушення в цьому питанні?

Фото: Макс Левін Наслідки авіаударів по Бородянці

Президент: Ми просили не лише США, ми просили багато інших країн, ми не будемо їх називати. Ми вивчили це питання, ми знаємо, де ці радянські літаки розміщується, які країни ними володіють, і у великій мірі це питання будуть вирішувати США.

Ведучий: Чи вважаєте ви, що президент (Байден) міг би зробити більше, щоб допомогти?

Президент: Я переконаний, президент (Байден) міг би зробити більше, я переконаний, що він може. І я вірю в те, що він здатен це зробити.

Ведучий: Державний секретар Ентоні Блінкен стверджує, що США мають достовірні звіти, що мирне населення навмисно атакують в Україні, в такому разі це воєнний злочин. Ми, звичайно, бачили ці страшні зображення з України. Чи вважаєте ви, що Путін навмисно атакує цивільних людей?

Президент: Немає значення, результат один - вмирають люди, атакують школи, садки, університети, гуртожитки, бездумне бомбардування атомної станції, що могло б призвести до зникнення Європи. Щодня, щогодини одне й те саме – вмирають люди.

Ведучий: Чи вважаєте ви Путіна воєнним злочинцем?

Президент: Я вважаю, що всі люди, які прийшли на нашу землі, всі, хто віддавав накази, всі солдати, які стріляли – вони всі воєнні злочинці.

Ведучий: Кажуть, що Захід і США пропонували вам вибратися з країни живим. Чи справді вони це пропонували вам, і як довго ви збираєтеся лишатися в Україні?

Президент: Так, мені пропонували. Було багато інформації, декілька груп спецпризначення були відправлені, щоб убити мене та мою сім’ю. Я сказав "ні", як я можу зробити це, я громадянин моєї країни і я обраний цим народом президент.

Ведучий: Тож ви будете залишатися до кінця, яким би він не був?

Президент: Я хотів би, щоб кінець був таким, як у вас в американських фільмах. Хепіенд для нашої країни.

Ведучий: Я хочу запитати вас про атомну станцію, яку атакували і зараз вона під контролем росіян, інтернет був відрізаний, директор МАГАТЕ назвав цю ситуацію такою, що викликає велике занепокоєння, він також повідомив, що працівники станції продовжують працювати під дулом пістолета. Що ви знаєте про безпеку найбільшої АЕС у Європі зараз?

Президент: Вона була найпотужнішою в Європі. Там 6 реакторів. Тієї ночі вона була оточена військовою технікою та танками. Але спочатку вони бомбардували територію. Вони бомбили територію АЕС. Вони вдарили у двір, будівлю. Загинули люди, які керували цією електростанцією. Не всі, проте і охоронці, і частина команди. Вони звільнені, і тепер вони всередині станції. Ми дуже швидко дали вказівку вивести з експлуатації та зупинити атомні енергоблоки, переконатися, що вони не працюють. Питання дуже просте: пускати на АЕС людей з автоматами, які навіть не розуміють, як це працює, неможливо. Це те, на чому наші люди будуть стояти до останньої хвилини. Тож ми запропонували тієї ж ночі: дайте нам миротворців, і я прошу їх підтримати цю ініціативу, щоб ООН та миротворці прийшли на всі ці атомні електростанції, тому що це про безпеку, про безпеку для Європи та для всього світу. А всередині в нас працюватимуть тактичні експерти та професіонали. До цього дня це питання досі не вирішено.

Фото: EPA/UPG

Ведучий: Я чую від вас, що ви повністю вірите в українських працівників на атомних електростанціях, обидва найбільші підприємства, захоплені росіянами понад тиждень тому, повідомляють, що працівники навіть не змінилися з того часу, коли росіяни взяли станції під контроль. Ви вірите в працівників, але чи можете підтвердити, що відбувається всередині атомних електростанцій?

Президент: Вони навіть не можуть покинути це місце. Вони заблоковані. Якщо вони вийдуть, їх атакують терористи. Люди, які перебувають там у танках, з ножами - це не ядерники чи ядерні фізики. Я не впевнений, що вони мають освіту в ядерній сфері. Увесь світ може почекати і подумати тиждень-два-три, поки наші люди помруть і ці бійці зможуть увійти. Але я думаю, що в кожного є час для цього, чи не так?

Ведучий: Пане президенте, ми чуємо, що Володимир Путін сказав російському народу. Він сказав, що денацифікує Україну. Ми знаємо, що ви єврей. Ви втратили члена сім’ї через Голокост. Мені цікаво, що ви сказали б Путіну про денацифікацію України?

Президент: Я вважаю, що денацифікація взагалі в цьому випадку – це знищення нації. Це відбувалося в історії багато разів і закінчувалося дуже погано, але для деяких країн це закінчилося таким чином, що ці країни були налякані тим, що зробили. Були країни, які почали очищати світ від тієї чи іншої нації, а інші нації потім шкодували, що не обороняли і не захищали від цього іншу націю. У нинішньому світі ми маємо різні національності, але загалом у нас одна нація, це людська нація, нація людей. Отже, денацифікація в цих випадках є чистим нацизмом, що нищить націю України. Те саме сталося в 1940-х роках з Німеччиною. Вони денацифікували єврейський народ, а зараз Росія робить те саме. Я шокований. Я навіть не знав, що в нинішньому світі можна робити такі речі.

Фото: EPA/UPG

Ведучий: Ми дивилися ваш виступ. Ми дивилися звернення до Європи, і ви сказали, якщо ми впадемо, впадете і ви. Що ви мали на увазі?

Президент: Я думаю, що українці захищають свої цінності, які поділяють усі сучасні люди, не лише молоде населення, а й усі люди, які насолоджуються життям, і ми маємо на це право. Ми захищаємо цінності, які поділяють усі, незалежно від того, якою мовою ви говорите або де живете, і ми захищаємо ці цінності сьогодні. І я знаю, що якщо ви дозволите російській армії знищити ці цінності, це буде кінець, тому що українці зберігають ці цінності, так само як і європейці. Але це випробування проходить саме український народ, тому ви повинні нам допомогти, тому що вся наша власність зараз є армією Європи.

Ведучий: Що б ви хотіли зараз сказати Володимиру Путіну?

Президент: Я вважаю, що він здатен зупинити війну, яку розпочав, і навіть якщо він не думає, що він розпочав її, він повинен знати одну важливу річ, яку не можна заперечувати, що зупинити війну – це те, на що він здатний.

Ведучий: Для американського народу та для людей Заходу, які були зворушені вашою стійкістю та хоробрістю українського народу, чи є у вас щось, що б ви хотіли сказати їм?

Президент: Я не знаю, що сказати. Дуже дякую. Знаєте, я просто хочу відчувати і зрозуміти, що означає для нас свобода, тому що американці завжди говорять про свободу і знають, що це таке. І тепер, коли ви дивитеся на українців, я думаю, ви відчуваєте, що це означає для нас. Тож ми від вас недалеко. Ми не так далеко від вас. І тому американці, якщо ви бачите і якщо ви розумієте, що ми відчуваємо, як ми боремося проти всіх ворогів за нашу свободу, підтримайте нас, і не лише словами, а й прямими та конкретними кроками. Зробіть це. І я думаю, що ми переможемо усі разом, з усім світом.