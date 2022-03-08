Основні зусилля окупантів зосереджені на захопленні Києва, Харкова, Чернігова, Маріуполя, - Генштаб

Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та із застосуванням високоточної зброї.

Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

"Основні зусилля окупантів продовжують зосереджуватися на створенні умов для захоплення міст Київ, Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь, Миколаїв та виході на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей", - йдеться у повідомленні.

Одночасно зберігаються ознаки готовності воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь до можливої широкомасштабної участі ЗС РБ у бойових діях проти України на боці РФ. Здійснено часткове перегрупування сухопутних військ та ССО. Зокрема, у районі Брест перебувають 2 БТГр ЗС Білорусі; у районі Олександрівка (район прикордонного КПП в районі н.п. Вільча, Київська обл.) – 2 БТГр; в районі Кірово (Поліський радіаційний заповідник) – 2 БТГр.

"Згадані вище підрозділи переведені у вищі ступені бойової готовності, але морально-психологічний стан особового складу є вкрай низьким. Більшість військовослужбовців поінформована про майбутні дії та не бажає воювати на боці ЗС РФ", - додали у Генштабі.

В районі Бучі противник намагається утримати місто. Для ведення наступальних дій у напрямку Фастова стягуються додаткові сили противника.

У напрямку Іванкова на Київщині противник продовжує ведення наступу підрозділами окупаційних військ зі складу 35 Армії.

Противник намагається блокувати Чернігів. Основні сили продовжують відновлювати понтонну переправу та найближчим часом намагатимуться здійснити переправу через річку Десна. В районі Глухова противник, силами до п’яти БТГр намагався організувати наступ з раніше створеного рубежа. Успіхів не зазнав, наступ зупинений.

У зв’язку з непоправними втратами в районі Харкова, підрозділи 6-ї Армії залишили зону бойових дій та повернуті до району Бєлгородської області для здійснення заходів відновлення боєздатності.

До семи БТГр армії окупантів не відмовляються від задуму ведення наступальних дій у напрямках на Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області. Здійснено невдалу спробу наступу в районі н.п. Троїцьке. Ворог намагається відновити наступ та захопити Маріуполь. Здійснено висування 2 БТГр до н.п. Гуляйполе, Оріхів.

В акваторіях Чорного та Азовського морів противник не проводив активних дій. Зберігається імовірність нанесення ракетних ударів по державних та військових об’єктах з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.

Нагадаємо, що глава Міноборони Великобританії Бен Воллес назвав президента РФ «вичерпаною силою у світі», заявивши, що з російською армією вже покінчено, і Путін має це визнати.

За інформацією Пентагону, Росія використала майже 100% військ, сконцентрованих на кордонах України.

Втрати російських військ станом на ранок 8 березня склали 12 тисяч убитими. Українські воїни знищили 303 танки, 80 вертольотів і 48 літаків.