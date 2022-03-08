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В СБУ показали кадри знищення техніки окупантів, дані отримали через чат-бот

Цього разу йдеться про координати ворожої техніки з позначками «V» на Київщині. 

В СБУ показали кадри знищення техніки окупантів, дані отримали через чат-бот
Фото: СБУ

Ворожа техніка з позначками «V» на Київщині була знищена завядки переданим даним через чат-бот @stop_russian_war_bot.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

"Повідомлення про пересування ворога через офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot щодня приносять нові трофеї. Цього разу ми отримали координати ворожої техніки з позначками «V» на Київщині. Їх перевірили та передали військовим. Результат – на фото: полум’яні «привіти» окупантам. Тож як би вони не маркували свої бойові машини, ми знаємо, що наше «завдання буде виконане» точно – ми знищимо їх!", - повідомили в СБУ.

У службі закликали продовжувати інформувати через чат-бот про переміщення ворожої техніки та диверсійно-розвідувальних груп.

"Прохання надсилати дані чітко і структуровано з максимально точними позначеннями часу та геолокацій", - додали в СБУ.

Раніше Служба безпеки України відкрила в чат-боті https://t.me/stop_russian_war_bot нову функцію - для боротьби на кіберфронті - і просить українців повідомляти про вразливі точки в кіберзахисті російських об’єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі). Функція передачі таких даних доступна в розділі чат-боту «Кіберфронт».

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