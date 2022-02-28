СБУ просить повідомляти в чат-бот про вразливі точки в кіберзахисті російських об’єктів

Служба безпеки України відкрила в чат-боті https://t.me/stop_russian_war_bot нову функцію - для боротьби на кіберфронті - і просить українців повідомляти про вразливі точки в кіберзахисті російських об’єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі). Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

"Це можуть бути вразливості в електронній пошті, вебсайтах, онлайн-банкінгу, системах управління, комп'ютерних мережах, центрах сертифікації, ключах, месенджерах, соцмережах. Українські кіберфахівці використають цю інформацію, щоб боротися з окупантом!" - зазначили в СБУ.

Функція передачі таких даних доступна в розділі чат-боту «Кіберфронт».

Також у СБУ зазначили, що отримали багато корисної інформації про пересування ворога та його ДРГ. Завдяки чому чимало окупантів було знищено.

Чат-бот для передачі інформації - https://t.me/stop_russian_war_bot.