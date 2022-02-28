Кожен зі звільнених має значний бойовий досвід у зоні АТО у 2014-2015 роках.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова роз‘яснила інформацію про звільнення з-під варти деяких в‘язнів для участі в захисті держави. Вона наголосила, що це не масова акція, а дуже виважений і точковий крок.

"Простою людською мовою кажучи, населенню хвилюватися за те, що через це кримінал заполонить вулиці, не варто. А тим, хто відбуває покарання, сподіватися на «день відкритих дверей» теж", – зауважила Венедіктова.

Генеральна прокурорка зазначила, що кожен зі звільнених має значний бойовий досвід у зоні АТО у 2014-2015 роках.

"Всі вони є запеклими противниками «русского мира», а один взагалі автор відомої пісні українських вболівальників про головного агресора. По кожному індивідуально оцінені всі ризики та визначені механізми контролю за ними", – наголосила Венедіктова.

"У країні достатньо воїнів – за два дні мобілізовано майже 100 тисяч громадян, половина – резервісти тероборони. Однак захищати Батьківщину – це не тільки обов‘язок, а й право. І коли стоїть питання про збереження державності та подальшу долю країни, ми вважаємо, що особи, які оступилися, але хочуть допомогти боронити рідну землю, заслужили цей шанс. До того ж ми переконані, що основне завдання пенітенціарної системи, не покарання, а виправлення", – наголосила очільниця Офісу генпрокурора.

Напередодніі Венедіктова в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила, що Україна випускає бійців, котрі перебувають під вартою, точково – тих, хто захищатиме державу і не використає зброю проти свого населення.

При цьому вона не називала прізвищ, зазначивши, що деякі з них фігурують у ЗМІ. "Не хочу називати і підрозділи, тому що в них різна репутація", – сказала Венедіктова.