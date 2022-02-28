Німеччина продовжила безвіз для українців до 180 днів

Дозвіл на перебування в Німеччині ще на три місяці можна отримати на основі посвідки на проживання.

Німеччина збільшила термін перебування українських громадян за безвізовим режимом до 180 днів. Нові правила вже набули чинності.

Про це повідомляє Федеральне міністерство внутрішніх справ країни.

"Громадяни України, які в'їхали в Німеччину без візи на короткий термін, можуть отримати дозвіл на проживання ще на 90 днів після закінчення 90 днів", – йдеться у поясненні відомства.

Тобто дозвіл на перебування в Німеччині ще на три місяці можна отримати на основі посвідки на проживання. Щоб отримати посвідку, слід звернутися до міграційної служби.

Також зазначається, що відповіді на найпоширеніші запитання, пов’язані війною РФ проти України, можна знайти на сторінці міністерства.

Зокрема йдеться про те, що громадяни України, які перебувають у Німеччині, можуть подати заяву про надання притулку "відповідно до вимог законодавства". Уточнюється, що Федеральне управління з питань міграції та біженців завжди перевіряє в кожному окремому випадку, чи дотримані вимоги щодо надання захисту.

Раніше повідомляли, що Польща і Німеччина гарантують безкоштовний проїзд українських біженців рейсами залізниць.

Зі столиці та Львова до державного кордону зі країна ми ЄС призначено низку поїздів.