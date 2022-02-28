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У Сосниці на Чернігівщині стрілянина, у Ніжині створюють рух опору, у Чернігові мер звернувся до містян

"Пора вже почать їх щупать на їх же позиціях. І ми будемо цим займатися. Доба-дві".

У Сосниці на Чернігівщині стрілянина, у Ніжині створюють рух опору, у Чернігові мер звернувся до містян
Фото: nezhatin.com.ua

У Сосниці на Чернігівщині був розстріляний автомобіль, людина отримала вогнепальне поранення в голову. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на міського голову Сосниці Андрія Портного. 

"У Сосниці без попереджувальних пострілів розстріляли автомобіль. Водій вижив, вчасно вистрибнув з автомобіля. Автівка згоріла повністю. Посеред Сосниці людина отримала вогнепальне поранення в голову. Без нагальної потреби в місті не пересуватись. Всім бути в укритті", - закликав Портний. Також він повідомив, що перед тим був здійснений постріл у напрямку МНС.

Міський голова Ніжина Олександр Кодола розповів про ситуацію в місті станом на ранок 28 лютого: "Ситуація у місті контрольована, ніч пройшла спокійно. У Ніжині створюється рух опору, облаштовуються захисні споруди та пропускні пункти міста для підвищення безпеки ніжинців. Виготовляються протитанкові їжаки. На блокпости завозиться пісок і все необхідне. Готуються коктейлі Молотова для зустрічі росіян".

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко записав звернення до містян.

"Доброго ранку, шановні чернігівці. ми пережили ще одну ніч. Я хочу поділитися з вами прекрасним настроєм. Так, нас бомбили. В нас стріляють, але я бачу ту згуртованість чернігівців, я бачу організованість, те бажання захистить місто, відбить від ворога. ...Якщо ви бачите, чим ви можете допомогти обороні міста - в організації доставки харчів, медикаментів - телефонуйте в лікарні. В нас опорна лікарня - №2 і обласна лікарня. Будьте на короткому зв'язку з територіальною обороною - що потрібно хлопцям. Підходьте до наших військових. Очевидно, їм потрібна їжа гаряча і засоби гігієни".

Також Атрошенко заявив, що "пора вже почать їх щупать на їх же позиціях. І ми будемо цим займатися. Доба-дві. З нами Бог, з нами правда. Чернігів ніхто нікому не віддасть!"

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
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