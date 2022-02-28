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У Києві з 08:00 запрацювали продуктові магазини та комунальний транспорт

Поїзди метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай.

У Києві з 08:00 запрацювали продуктові магазини та комунальний транспорт
Фото: Макс Требухов

У Києві з 08:00 понеділка, 28 лютого, запрацювали продуктові магазини та комунальний транспорт. Поїзди метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай. 

У столиці тривають вуличні бої практично в кожному районі міста. Тому киян просять не виходити на вулицю без нагальної потреби – тільки коли потрібно купити продукти або ліки.

Як повідомили у КМДА, загалом ця ніч пройшла спокійно. 

"Було декілька сутичок і боїв із диверсійно-розвідувальними групами, але в цю ніч місто більше готувалося до оборони. Тому, коли після 08:00 ви вийдете в місто, побачите укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди, які з’явилися на вулицях Києва", – пояснив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У КДМА закликають об’єднувати зусилля та допомагати один одному: запитати у сусідів, чи потрібна допомога, особливо коли це стосується літніх людей або сімей, чиї родичі боронять Україну. Наглядати за квартирами сусідів, які виїхали з міста, аби не допускати мародерства.

Зазначимо, що комендантська година не скасована. Із 28 лютого вона буде тривати, як було визначено раніше, – із 22:00 до 7:00.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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