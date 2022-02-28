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Зеленський подякував Патріарху Варфоломію за підтримку українців

"Українці відчувають духовну підтримку та силу ваших молитов".

Зеленський подякував Патріарху Варфоломію за підтримку українців
Фото: Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з Патріархом Варфоломієм і подякував йому за підтримку українців. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Ваші слова – як руки, що підтримують нас у цей тяжкий час. Українці відчувають духовну підтримку та силу ваших молитов. Сподіваємося на швидке настання миру", - йдеться у повідомленні президента.

Також у телефонній розмові патріарх Варфоломей запевнив, що підтримувати свободу українського народу. Він також підтвердив, що православна церква солідарна і постійно молиться про припинення війни в Україні. 

Крім того Варфоломей привітав Зеленського з "непохитним бойовим духом та натхненням і підтримкою, яку він надає своєму народу своєю мужністю і стійкістю, щоб якнайшвидше принести мир в Україну".

Нагадаємо, що раніше предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній написав лист-звернення до голови Російської православної церкви патріарха Кирила. Він закликав патріарха Кирила забрати тіла загиблих в Україні російських військових додому.

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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