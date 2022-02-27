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Митрополит Епіфаній закликав патріарха Кирила забрати тіла загиблих російських військових з України

Керівництво України звернулося до Міжнародного Червоного Хреста із закликом сприяти поверненню тіл російських військових на Батьківщину, Росія не відповіла.

Митрополит Епіфаній закликав патріарха Кирила забрати тіла загиблих російських військових з України
Фото: pomisna.info

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній написав лист-звернення до голови Російської православної церкви патріарха Кирила. Його оприлюднено на сайті ПЦУ.

"Четвертий день триває неспровокована повномасштабна агресія Росії – держави, Православну церкву якої Ви очолюєте проти України. У результаті розв'язаної керівництвом Вашої країни війни страждають мільйони людей; сотні тисяч дітей, жінок, людей похилого віку були змушені шукати безпечнішого місця, залишивши рідний будинок. Щодня наші співгромадяни змушені годинами перебувати в укриттях під час обстрілу наших міст російськими військами. Гинуть військовослужбовці та мирні жителі", - зазначив митрополит.

Він підкреслив, що не бачить сенсу звертатися з проханням зробити щось дієве, бо для Кирила "збереження прихильності Путіна та керівництва РФ є набагато важливішим, ніж турбота про людей в Україні, частина з яких до війни вважала його своїм пастирем".

"Але в мене ще залишається надія, що хоча б щодо власних співгромадян, більшість із яких – православні християни, Ваша паства, у Вас знайдуться духовні сили виявити людяність та турботу.

Йдеться про більш ніж три тисячі вбитих російських військовослужбовців, тіла яких перебувають на землі України. Керівництво нашої країни вже звернулося до Міжнародного Червоного Хреста із закликом сприяти поверненню тіл російських військових на батьківщину, щоб рідні та близькі змогли з ними попрощатися та поховати. На жаль, жодної відповіді з російської сторони отримано досі не було.

Тому я звертаюся до Вас, як голови РПЦ – виявіть хоча б до своїх співгромадян і пастви милосердя. Якщо не можете підняти свій голос проти агресії – хоча б допоможіть забрати тіла російських солдатів, життя яких стало платою за ідеї «російського світу» – Ваші та Вашого президента. Нехай Господь дасть Вам духовні сили хоч би на це, особливо сьогодні – у неділю спогадів про Страшний суд!" - зазначив митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, за останніми (попередніми) даними, втрати російської сторони станом на 27 лютого складають 4300 осіб.

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