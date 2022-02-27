У МОЗ пояснили, що робити у разі хімічної атаки

Інструкція стосується дій під час атаки та евакуації.

В Міністерстві охорони здоров’я опублікували інструкцію, що робити у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві.

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

При хімічній атаці чи аварії насамперед необхідно:

щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;

заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;

увімкнути телевізор чи радіо для отримання вказівок;

попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;

вимкнути побутові прилади та газ.

Також поради стосуються правил евакуації.

У випадку евакуації візьміть з собою аптечку.

Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.

Використовуйте протигази чи ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчинами питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

Покиньте приміщення, використовуючи сходи.

У разі аварій з викидом хлору – намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку – низинами.

Якомога швидше покиньте зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.

На вулиці не біжіть, не торкайтеся будь-яких предметів, не наступайте у калюжі.

Не їжте і не пийте нічого.

Нагадаємо, що окупанти постійно атакують критичну інфраструктуру України. Наприклад, у Харкові російські військові підірвали газопровід.

Також місто Васильків на Київщині потрапило під ракетний обстріл. Окупанти завдали удару по нафтобазі компанії БРСМ.

Раніше українські бійці втратили контроль над обʼєктами ЧАЕС і сховищем ядерних відходів.