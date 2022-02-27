У МОЗ пояснили, що робити у разі хімічної атаки

В Міністерстві охорони здоров’я опублікували інструкцію, що робити у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві.
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
При хімічній атаці чи аварії насамперед необхідно:
- щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
- заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
- увімкнути телевізор чи радіо для отримання вказівок;
- попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
- вимкнути побутові прилади та газ.
Також поради стосуються правил евакуації.
- У випадку евакуації візьміть з собою аптечку.
- Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.
- Використовуйте протигази чи ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчинами питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
- Покиньте приміщення, використовуючи сходи.
- У разі аварій з викидом хлору – намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку – низинами.
- Якомога швидше покиньте зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.
- На вулиці не біжіть, не торкайтеся будь-яких предметів, не наступайте у калюжі.
- Не їжте і не пийте нічого.
Нагадаємо, що окупанти постійно атакують критичну інфраструктуру України. Наприклад, у Харкові російські військові підірвали газопровід.
Також місто Васильків на Київщині потрапило під ракетний обстріл. Окупанти завдали удару по нафтобазі компанії БРСМ.
Раніше українські бійці втратили контроль над обʼєктами ЧАЕС і сховищем ядерних відходів.