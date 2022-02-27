Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
ГоловнаСуспільствоВійна

У МОЗ пояснили, що робити у разі хімічної атаки

Інструкція стосується дій під час атаки та евакуації.

У МОЗ пояснили, що робити у разі хімічної атаки
Фото: ukrinform.ua

В Міністерстві охорони здоров’я опублікували інструкцію, що робити у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві. 

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

При хімічній атаці чи аварії насамперед необхідно:

  • щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
  • заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
  • увімкнути телевізор чи радіо для отримання вказівок;
  • попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
  • вимкнути побутові прилади та газ.

Також поради стосуються правил евакуації.

  • У випадку евакуації візьміть з собою аптечку. 
  • Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.
  • Використовуйте протигази чи ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчинами питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
  • Покиньте приміщення, використовуючи сходи. 
  • У разі аварій з викидом хлору – намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку – низинами.
  • Якомога швидше покиньте зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.
  • На вулиці не біжіть, не торкайтеся будь-яких предметів, не наступайте у калюжі. 
  • Не їжте і не пийте нічого. 

Нагадаємо, що окупанти постійно атакують критичну інфраструктуру України. Наприклад, у Харкові російські військові підірвали газопровід

Також місто Васильків на Київщині потрапило під ракетний обстріл. Окупанти завдали удару по нафтобазі компанії БРСМ. 

Раніше українські бійці втратили контроль над обʼєктами ЧАЕС і сховищем ядерних відходів.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також