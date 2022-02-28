"Знали б ви, як ми їх метелимо від ранку під Києвом!" Захисники знищили більш ніж 200 одиниць техніки РФ на напрямку з Ірпеня

Україна на перемовинах з Росією вимагає виведення військ зі своїх територій, включно з Донбасом і Кримом.

Станом на 14 годину 28 лютого українські захисники знищили та пошкодили більш ніж 200 одиниць ворожої техніки на напрямках Ірпінь–Житомирська траса.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив у ефірі "Настоящего времени".

"Знали б ви, як ми їх метелимо від ранку під Києвом!" – повідомив аудиторії каналу Арестович.

Він додав, що Україна на перемовинах з Росією, що тривають просто зараз, вимагає повного виведення російських військ зі своїх територій, включно з Донбасом і Кримом.

"Усе одно всіх поховаємо", – підкреслив Арестович.

Нагадаємо, військові, правоохоронці і тероборона продовжують тримати оборону столиці, у місті зводять укріплення. Колони російських військ неодноразово намагались штурмувати околиці Києва, але їхнє пересування перебувало під контролем. У столиці наразі ситуація контрольована. У місті зачищають членів диверсійно-розвідувальних груп, тож є вуличні бої.