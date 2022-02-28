Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої
У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
Українські кібервійська хакнули телефонний довідник вищого керівництва Росії
Українські кібервійська хакнули телефонний довідник вищого керівництва Росії
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
ГоловнаСуспільствоВійна

"Знали б ви, як ми їх метелимо від ранку під Києвом!" Захисники знищили більш ніж 200 одиниць техніки РФ на напрямку з Ірпеня

Україна на перемовинах з Росією вимагає виведення військ зі своїх територій, включно з Донбасом і Кримом.

"Знали б ви, як ми їх метелимо від ранку під Києвом!" Захисники знищили більш ніж 200 одиниць техніки РФ на напрямку з Ірпеня

Станом на 14 годину 28 лютого українські захисники знищили та пошкодили більш ніж 200 одиниць ворожої техніки на напрямках Ірпінь–Житомирська траса.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив у ефірі "Настоящего времени".

"Знали б ви, як ми їх метелимо від ранку під Києвом!" – повідомив аудиторії каналу Арестович.

Він додав, що Україна на перемовинах з Росією, що тривають просто зараз, вимагає повного виведення російських військ зі своїх територій, включно з Донбасом і Кримом.

"Усе одно всіх поховаємо", – підкреслив Арестович. 

Нагадаємо, військові, правоохоронці і тероборона продовжують тримати оборону столиці, у місті зводять укріплення. Колони російських військ неодноразово намагались штурмувати околиці Києва, але їхнє пересування перебувало під контролем. У столиці наразі ситуація контрольована. У місті зачищають членів диверсійно-розвідувальних груп, тож є вуличні бої. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також