Росія утримує в полоні захисників о. Зміїний і екіпаж, який вирушив їм на допомогу

Російська пропаганда намагається розкрутити "новину" про те, що начебто влада України забула про своїх морпіхів і прикордонників.

Україна вимагає від Росії негайно звільнити своїх громадян, захоплених 26 лютого біля острова Зміїний.

Після отримання інформації, що серед захисників острова можуть бути загиблі та поранені, туди з гуманітарною місією направили цивільне судно МПРС "Сапфір". Разом з екіпажем погодилися вийти отці Василь Вирозуб, Олександр Чоков і їхні помічники, повідомили на сторінці Facebook Генштабу Збройних сил України.

Усіх їх незаконно захопили росіяни.

"Незаконне захоплення цивільного судна – некомбатанта, що не здійснювало жодного військового завдання, є порушенням правил і звичаїв війни, міжнародного гуманітарного права. Вимагаємо від РФ негайного звільнення незаконно захоплених громадян України", – зазначили в Генштабі.

Україна також чекає на повернення морських піхотинців і прикордонників, які мужньо боронили острів Зміїний і були захоплені ворогом у полон.

"Ми дуже раді дізнатися про те, що наші побратими живі і з ними все добре! Але російська пропаганда намагається розкрутити "новину" про те, що начебто влада України «забула», «поховала» своїх підлеглих. При цьому морпіхи сміливо двічі відбили напади російських окупантів. Через брак БК вони не змогли продовжити захист острова. У свою чергу окупанти "забули" повідомити про те, що вони повністю розтрощили інфраструктуру острова: маяк, вишки, антени. Відповідно, зв'язок зі Зміїним був перерваний", – йдеться в повідомленні.

Багаторазові спроби зв’язатися з особовим складом і дізнатися його долю були марними, а доставити допомогу було неможливо через постійні обстріли російськими військовими.

"Підсумовуючи сказане, хочемо додати, ворог вкотре продемонстрував свою сутність. І знов довів, що віри і правди в його діях і словах немає. А своїх побратимів ми чекаємо з нетерпінням і всією душею", – підкреслили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, у перший день повномасштабного наступу Росії на Україну ворог захопив острів Зміїний. Прикордонники мужньо відбивали атаки ворога протягом дня. Російські окупанти з погрозами вимагали від українських прикордонників здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства.

Між росіянами та українськими захисниками відбувся такий діалог:

Я російський військовий корабель! Пропоную скласти зброю та здатися! Щоб уникнути кровопролиття та жертв. В іншому випадку по вас буде завдано удару! Як мене зрозуміли? Прийом!

Російський корабель, йди нах'й!

Через неможливість звʼязатися та перевірити стан захисників Зміїного після нищівних ворожих обстрілів вони вважалися загиблими. Однак 26 лютого в Держприкордонслужбі повідомили: є надія, що захисники острова Зміїний можуть бути живими.