Як працює Київський наземний транспорт - КМДА

Київська міська державна адміністрація надала інформацію про роботу наземного транспорту в місті.
Автобусні маршрути:
№2 – від вул. Булгакова до вул. Шолуденка
№21 – від вул. Милославської до ж.м. "Райдужний"
№35 – від вул. Підлипка до вул. Урлівської
№54 – від ст.м. "Видубичі" до пл. Михайла Співака
№73 – вул. Милославської до просп. Шухевича
№101 – від вул. Милославської до ж.м. "Райдужний"
№51 – через Південний міст (міст Патона закрито)
№55 – через Південний міст (міст Патона закрито)
№114 – від вул. Милославської до ж.м. "Райдужний"
№64 – від ст.м. "Славутич" до вул. Садової
№69 – від Палацу спорту до вул. Гната Юри
№90 – від вул.Туполєва до вул. Гната Юри
№118 – від Політехнічного інституту – до м. Патона
Тимчасово не здійснюється рух автобусних маршрутів №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.
Тролейбусні маршрути:
Організована робота тролейбусного маршруту №45 (за постійним маршрутом),
№1 – від вул. Маршальської до Либідської
№11 – від ст.м. "Деміївська" до ТРЕД №1
№12 від ст. м. "Васильківська" до ст. м. "Либідська"
Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.
Трамвайні маршрути:
Організована робота трамвайних маршрутів за постійними схемами №№ 8К, 22К, 29К, 33А.
Робота інших маршрутів тимчасово зупинена.
Нагадаємо, у Києві заборонили займати смугу громадського транспорту. Автівки, що рухаються цією смугою, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп.