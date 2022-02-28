Як працює Київський наземний транспорт - КМДА

Громадян закликають не пересуватись містом без нагальної потреби.

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Київська міська державна адміністрація надала інформацію про роботу наземного транспорту в місті.

Автобусні маршрути:

№2 – від вул. Булгакова до вул. Шолуденка

№21 – від вул. Милославської до ж.м. "Райдужний"

№35 – від вул. Підлипка до вул. Урлівської

№54 – від ст.м. "Видубичі" до пл. Михайла Співака

№73 – вул. Милославської до просп. Шухевича

№101 – від вул. Милославської до ж.м. "Райдужний"

№51 – через Південний міст (міст Патона закрито)

№55 – через Південний міст (міст Патона закрито)

№114 – від вул. Милославської до ж.м. "Райдужний"

№64 – від ст.м. "Славутич" до вул. Садової

№69 – від Палацу спорту до вул. Гната Юри

№90 – від вул.Туполєва до вул. Гната Юри

№118 – від Політехнічного інституту – до м. Патона

Тимчасово не здійснюється рух автобусних маршрутів №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.

Тролейбусні маршрути:

Організована робота тролейбусного маршруту №45 (за постійним маршрутом),

№1 – від вул. Маршальської до Либідської

№11 – від ст.м. "Деміївська" до ТРЕД №1

№12 від ст. м. "Васильківська" до ст. м. "Либідська"

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

Трамвайні маршрути:

Організована робота трамвайних маршрутів за постійними схемами №№ 8К, 22К, 29К, 33А.

Робота інших маршрутів тимчасово зупинена.

Нагадаємо, у Києві заборонили займати смугу громадського транспорту. Автівки, що рухаються цією смугою, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп.