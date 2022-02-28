НАТО посилює підтримку України ППО, протитанковою зброєю і фінансами

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів нову розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Столтенберг в дописі у Twitter відзначив мужність українців і ЗСУ.

"Союзники по НАТО посилюють підтримку ракетами ППО, протитанковою зброєю, а також гуманітарною та фінансовою допомогою", – повідомив генсек Альянсу.

I just spoke with President @ZelenskyyUa & commended him for the bravery of the people & armed forces of #Ukraine. #NATO Allies are stepping up support with air-defence missiles, anti-tank weapons, as well as humanitarian & financial aid. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 28, 2022

Нагадаємо, вчора вперше в історії Євросоюз ухвалив рішення надати летальну зброю третій країні – Україні. Німеччина, яка раніше відмовлялась постачати озброєння Україні, після повномасштабного вторгнення Росії погодилась поставити 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger. Італія готує фінансову підтримку, Іспанія – гуманітарну, а Туреччина поглиблює оборонні зв’язки з партнерами в Україні.