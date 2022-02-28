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НАТО посилює підтримку України ППО, протитанковою зброєю і фінансами

Єнс Столтенберг провів нову розмову з президентом Володимиром Зеленським. 

НАТО посилює підтримку України ППО, протитанковою зброєю і фінансами
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів нову розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Столтенберг в дописі у Twitter відзначив мужність українців і ЗСУ.

"Союзники по НАТО посилюють підтримку ракетами ППО, протитанковою зброєю, а також гуманітарною та фінансовою допомогою", – повідомив генсек Альянсу.

Нагадаємо, вчора вперше в історії Євросоюз ухвалив рішення надати летальну зброю третій країні – Україні. Німеччина, яка раніше відмовлялась постачати озброєння Україні, після повномасштабного вторгнення Росії погодилась поставити 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger. Італія готує фінансову підтримку, Іспанія – гуманітарну, а Туреччина поглиблює оборонні зв’язки з партнерами в Україні.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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