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Євросоюз надасть Україні летальної зброї на 450 млн євро

Також надійдуть нелетальні вантажі на суму 50 млн євро.

Євросоюз надасть Україні летальної зброї на 450 млн євро
Фото: president.gov.ua/

Про це розповів високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки політики Жозеп Боррель, пише "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки повномасштабна війна триває, і ми хочемо зробити все, щоб підтримати Україну, ми вирішили використати наші можливості надати летальну зброю, летальну допомогу українській армії загальною вартістю EUR450 млн пакету підтримки та ще на EUR50 млн нелетальних матеріалів – палива, захисного обладнання", - сказав Боррель.

"Це вперше в історії ми це робимо, і всі з цим погодилися, принаймні не перешкоджали цьому рішенню", - додав він.

Згідно з наявною інформацією, постачання здійснюватимуться через Польщу. 

Раніше ми повідомляли про заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. За її словами, ЄС вперше приймає рішення про "фінансування, закупівлю та доставку озброєння та обладнання в країну, що піддається нападу". 

Також нагадаємо, що Німеччина передасть Україні 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger.

Німеччина також дозволила Нідерландам надіслати Україні 400 реактивних систем залпового вогню для допомоги в боротьбі з російськими загарбниками.

Соня КошкінаСоня Кошкіна, Шеф-редактор LB.ua
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