Фінляндія дозволила Естонії поставити в Україну 122 мм гаубиці

Державна рада Фінляндії надає дозвіл Естонії доправити в Україну 122 мм гаубиці. Таке рішення прийняли на екстреній нараді щодо надання додаткової допомоги Україні - повідомляє Interfax з посиланням на міністра оборони Фінляндії Антті Кайкконена.

Естонія запропонувала поставити Україні закуплені у Фінляндії у 2009 році 122 мм гаубиці радянської розробки Д30 (до цього ними володіла Німеччина), а також американські протитанкові ракети "Джавелін". Для постачання потрібно було отримати згоду колишніх власників зброї. США такий дозвіл дали відразу, і "Джавеліни" вже перебувають в Україні. Водночас Німеччина до останнього часу відмовлялася дати дозвіл на постачання гаубиць, але пізніше дозволила реекспорт своєї зброї в Україну.

Крім того, Україна отримає 2 тис. бронежилетів, 2 тис. касок, 100 нош і засоби першої допомоги. Досі Фінляндія обмежувалася лише гуманітарною та фінансовою допомогою Україні.

Нагадаємо, Євросоюз профінансує придбання і доставку зброї для України, щоб допомогти їй давати відсіч російській армії. Це буде першим таким випадком для ЄС.