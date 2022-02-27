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Франція, Італія, Німеччина також вирішили закрити небо для російських літаків

Все більше європейських країн блокують звʼязки з Росією у відповідь на розвʼязану нею війну проти України. 

Франція, Італія, Німеччина також вирішили закрити небо для російських літаків
Фото: EPA/UPG

Франція, Італія, Німеччина також вирішили закрити небо для російських літаків. З 15 години 27 лютого авіакомпанія РФ заборонено влітати до Німеччини, йдеться на сайті Tagesschau.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо у Twitter написав, що рішення про закриття неба ухвалено на Надзвичайній раді з закордонних справ. 

"Сьогодні на Надзвичайній раді з закордонних справ я підтримаю спільну дію всіх країн ЄС: весь ЄС закриває свій повітряний простір для Росії", – написав він. 

До Франції літаки РФ не зможуть влітати з вечора 27 лютого, повідомив міністр транспорту Жан-Батист Джеббарі. 

Нагадаємо, також Фінляндія планує закрити небо для польотів російських літаків. До того таке рішення ухвалили Британія, Чехія, Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Болгарія, Словенія. Першими такеи рішення ухвалили Польща та Чехія.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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