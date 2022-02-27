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Повинні зупиняти Путіна якнайсильніше, - у США відреагували на рішення привести ядерні війська в режим готовності

У США вважають, що Путін вирішив загострити війну неприйнятним способом.

Повинні зупиняти Путіна якнайсильніше, - у США відреагували на рішення привести ядерні війська в режим готовності
Фото: EPA/UPG

Наказ президента держави-агресора Владіміра Путіна привести російські сили стримування, які включають ядерну зброю, у режим підвищеної бойової готовності є неприйнятною ескалацією. Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Це означає, що президент Путін продовжує загострювати цю війну абсолютно неприйнятним способом, і ми повинні продовжувати зупиняти його дії найсильнішим чином", - сказала вона.

27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування. Він обґрунтував таке рішення нібито агресивними висловлюваннями посадовців країн НАТО.

"Західні країни здійснюють не лише недружні дії щодо нашої країни в економічній сфері, я маю на увазі нелегітимні санкції, але вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають і агресивні висловлювання на адресу нашої країни", - сказав він.

Нагадаємо, жорсткі санкції проти Росії посилилися відключенням від SWIFT - вчора дозвіл на це дали всі країни-члени ЄС і США. Наразі триває технічна підготовка до підключення. Також низка країн закрила для російських літаків авіаційний простір.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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