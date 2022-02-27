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Російські снаряди поцілили в пункт зберігання радіоактивних відходів (ОНОВЛЕНО)

За попередніми даними, влучило в огорожу - будівля та ємності не ушкоджені.

Російські снаряди поцілили в пункт зберігання радіоактивних відходів (ОНОВЛЕНО)
Фото: EPA/UPG

Російські снаряди поцілили в пункт зберігання радіоактивних відходів київської філії «Об'єднання Радон», повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.

«Станом на 27 лютого 2022 року, 1:20 за київським часом, унаслідок масового бомбардування Києва всіма доступними в Російській Федерації видами зенітного та ракетного озброєння снаряди потрапили до пункту зберігання радіоактивних відходів київської філії «Об'єднання Радон».

Про це телефоном повідомив персонал підприємства, який перебуває в укритті через масований обстріл. Немає можливості вичерпно оцінити масштаб руйнувань. Також в інспекції уточнюють, що оцінку радіаційної фону буде проведено переносними приладами після завершення обстрілів.

За попередніми даними, загрози для населення немає.

ОНОВЛЕННЯ: Попадання російських снарядів до пункту зберігання радіоактивних відходів київської філії об'єднання "Радон" не призвело до розгерметизації сховища. Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі ДСНС України. "Влучення було в паркан. Будівля та ємності – цілі", - повідомили у прес-службі.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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