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Джо Байден: Є два варіанти покарати Росію – санкції чи Третя світова

Росія заплатить високу ціну як у довгостроковій, так і короткостроковій перспективі 

Джо Байден: Є два варіанти покарати Росію – санкції чи Третя світова
Фото: EPA/UPG

Президент США Джозеф Байден вважає санкції найбільш дієвим способом покарати Росію за агресію проти України, не розпочинаючи Третьої світової війни.

Про це він розповів в інтерв'ю Брайану Тайлеру Коену.

"Ми маємо два варіанти. Розпочати Третю світову війну, вступити у війну з Росією фізично. Або друге: переконатися, що країна, яка діє всупереч міжнародному праву, заплатить за це", - сказав він.

Байден також зазначив, що хоча ці найбільш всеохоплюючі в історії санкції і не діють миттєво, Росія заплатить високу ціну як у довгостроковій, так і короткостроковій перспективі за своє вторгнення в Україну, додавши, що конфлікт зближує Європу та НАТО.

"Він (Путін - ред.) справляє ефект, прямо протилежний тому, на який розраховував", - сказав Джо Байден.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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