США розглядають санкції проти Банку Росії, які обвалять рубль, - Bloomberg

Зазначається, що таке рішення є безпрецедентним.

Сполучені Штати Америки розглядають можливість санкцій проти Банку Росії, який є центральним банком Російської Федерації.

Про це повідомила вашингтонська кореспондентка Bloomberg Салеха Мохсін у Twitter з посиланням на власні джерела.

"США приглядаються до санкцій проти російського центрального банку, цей крок завдасть удару по більшій частині $643-мільярдних резервів, які накопичив Путін", – повідомила вона.

Журналістка додала, що остаточне рішення ще не ухвалене і США хочуть ухвалювати свої рішення в координації з Євросоюзом, щоб досягнути якомога більшого ефекту.

Blacklisting Russia's central bank would be without precedent for an economy this size



The move would be “devastating” for Russia, per @tashecon “We would see the ruble crash.” — Saleha Mohsin (@SalehaMohsin) February 26, 2022

Внесення центрального банку такої великої економіки, як російська, до "чорного списку" не матиме прецедентів. Такий крок може стати руйнівним для Росії і призведе до обвалу рубля.

За даними ЗМІ, Німеччина підтримає відключення Росії від системи міжнародних платежів SWIFT. Це остання країна, яка була проти цього рішення.

Як потім повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, Росію відключать від системи SWIFT. Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення та впровадження цієї санкції.