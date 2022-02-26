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Канада вимагає відключити Росію від SWIFT

Ухвалено пакет заходів на підтримку України.

Канада вимагає відключити Росію від SWIFT
Христя Фріланд виступає у Палаті громад в Оттаві.
Фото: PC / Sean Kilpatrick

Канада ухвалила пакет заходів, направлених на підтримку України. Зокрема, йдеться про санкції проти Путіна і Лукашенка.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише міністр фінансів Канади Христя Фріланд.

"Сьогодні ми робимо подальші кроки. Ми накладаємо санкції на президента Путіна за його варварський напад на Україну. Ми вимагаємо негайно вилучити Росію з міжнародної банківської системи SWIFT. Ми накладаємо санкції на білоруських лідерів, причетних до вторгнення в Росію. Ми передамо пожертвування Червоному Хресту на підтримку українського народу. Ми разом із нашими союзниками та хоробрим народом України в їх боротьбі за свою демократію – і нашу. Слава Україні!",- пише вона.

Тим часом Кіпр як член Євросоюзу пообіцяв не блокувати відключення Російської Федерації від міжнародної платіжної системи SWIFT. 

Нагадаємо, що Європейський Союз обмежив фінансові потоки з Росії, заборонивши європейським банкам приймати від росіян і російських компаній депозити понад 100 тис. євро. Також запроваджено заборону на продаж клієнтам з Росії цінних паперів у євро.

26 лютого стало відомо, що Сербія не вводитиме санкції проти РФ, оскільки вважає для себе найкращим зберігати дружбу з Москвою.

Також відомо, що до санкцій проти Росії приєдналася Південна Корея.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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