Канада вимагає відключити Росію від SWIFT

Канада ухвалила пакет заходів, направлених на підтримку України. Зокрема, йдеться про санкції проти Путіна і Лукашенка.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише міністр фінансів Канади Христя Фріланд.

"Сьогодні ми робимо подальші кроки. Ми накладаємо санкції на президента Путіна за його варварський напад на Україну. Ми вимагаємо негайно вилучити Росію з міжнародної банківської системи SWIFT. Ми накладаємо санкції на білоруських лідерів, причетних до вторгнення в Росію. Ми передамо пожертвування Червоному Хресту на підтримку українського народу. Ми разом із нашими союзниками та хоробрим народом України в їх боротьбі за свою демократію – і нашу. Слава Україні!",- пише вона.

Тим часом Кіпр як член Євросоюзу пообіцяв не блокувати відключення Російської Федерації від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Нагадаємо, що Європейський Союз обмежив фінансові потоки з Росії, заборонивши європейським банкам приймати від росіян і російських компаній депозити понад 100 тис. євро. Також запроваджено заборону на продаж клієнтам з Росії цінних паперів у євро.

26 лютого стало відомо, що Сербія не вводитиме санкції проти РФ, оскільки вважає для себе найкращим зберігати дружбу з Москвою.

Також відомо, що до санкцій проти Росії приєдналася Південна Корея.