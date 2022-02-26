Південна Корея приєднується до санкцій проти Росії, - Держдеп

Держсекретар Ентоні Дж. Блінкен наголосив на важливості співпраці з союзниками та партнерами для накладання серйозних витрат і наслідків для Москви

Південна Корея приєднується до санкцій міжнародної спільности проти Росії через напад на Україну. Про це повідомили в Держдепартаменті США.

"Держсекретар Ентоні Дж. Блінкен розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ Республіки Корея (РК) Чон Ей Йоном щодо навмисного, неспровокованого та невиправданого нападу Росії на Україну. Секретар Блінкен обговорив деталі оголошення президента Байдена про додаткові жорсткі санкції та нові обмеження щодо того, що можна експортувати до Росії, і знову наголосив на важливості співпраці з союзниками та партнерами для накладання серйозних витрат і наслідків для Москви", - йдеться у повідомленні Держдепу.

Там зазначили, що президент Мун Чже Ін зобов'язався приєднатися до міжнародних санкції про РФ та подякували йому за зусилля щодо забезпечення стабільності нафтових та енергетичних ринків.

"Секретар і міністр закордонних справ підтвердив важливість Альянсу США та РК і знову наголосив на необхідності підтримувати міжнародну спільноту, вимагаючи від Російської Федерації припинити війну проти України", - зазначається у повідомленні.