Південна Корея приєднується до санкцій проти Росії, - Держдеп

Південна Корея приєднується до санкцій міжнародної спільности проти Росії через напад на Україну. Про це повідомили в Держдепартаменті США.
"Держсекретар Ентоні Дж. Блінкен розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ Республіки Корея (РК) Чон Ей Йоном щодо навмисного, неспровокованого та невиправданого нападу Росії на Україну. Секретар Блінкен обговорив деталі оголошення президента Байдена про додаткові жорсткі санкції та нові обмеження щодо того, що можна експортувати до Росії, і знову наголосив на важливості співпраці з союзниками та партнерами для накладання серйозних витрат і наслідків для Москви", - йдеться у повідомленні Держдепу.
Там зазначили, що президент Мун Чже Ін зобов'язався приєднатися до міжнародних санкції про РФ та подякували йому за зусилля щодо забезпечення стабільності нафтових та енергетичних ринків.
"Секретар і міністр закордонних справ підтвердив важливість Альянсу США та РК і знову наголосив на необхідності підтримувати міжнародну спільноту, вимагаючи від Російської Федерації припинити війну проти України", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, США та Великобританія запровадили зокрема санкції проти найбільших російських банків - «Сбербанку Росії», банку «ВТБ», "Россия", Промсвязьбанк, "Индустриальный сберегательный банк" і Black Sea Bank та Генбанк. Проти олігархів - братів Ротенбергів та Геннадія Тимченка. ЄС, США, Великобританія та Канада запровадили санкції проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, заступника голови ради безпеки Дмитра Медведєва. Також санкції стосуються російського транспортного сектору і включають заборону продажу повітряних суден і запчастин до них.