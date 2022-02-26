Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян наприкінці другого дня масштабної війни, яку оголосила Україні Російська Федерація.

Про це він заявив у своєму відеозверненні до українців.

"Сьогодні був важкий, але сміливий день. Ми боремося за свою державу на багатьох фронтах: на півдні, сході, півночі – у багатьох містах нашої прекрасної країни", – сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна бореться і на "дипломатичному фронті".

"Легше сказати, з ким із світових лідерів я ще сьогодні не говорив... Я сьогодні постійно працював і говорив із президентом Макроном, Шольцом, Рютте, пані фон дер Ляєн, з президентом США Байденом. Я окреслив їм, на яку відповідь Заходу на російську агресію очікують українці, а також домовився про нову допомогу... Я дякую усім лідерам, окремо дякую президенту Байдену", – розповів президент.

Зеленський також подякував Грузії, де люди вийшли на площі, щоб підтримати Україну.

"Ви справжні друзі, дякую", – сказав він.

Зеленський наголосив, що головна мета – закінчення цієї бійні. Це – сотні вбитих солдатів, які перейшли наш кордон, які перейшли на нашу землю.

Маємо втрати, на жаль, і ми.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці також можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.