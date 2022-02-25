Усі втрати інфраструктури фіксуються: дороги відновляться, мости відбудуються, – Кубраков

Міністерство інфраструктури України перебуває на постійному контакті із західними колегами, триває робота над тим, щоб Україна отримала необхідну допомогу.

«Сьогодні говорив про важливість забезпечення сталого логістичного сполучення між Україною та нашими партнерами з НАТО. Зокрема, уже провів першу розмову з державним секретарем з транспорту Великобританії Ґрантом Шаппсом», - повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, якого цитує офіційний Telegram-канал Міністерства.

За словами Кубракова, також західним колегам передають конкретний перелік потреб української сторони для надійного й ефективного спротиву російським окупантам. У першу чергу йдеться про пальне, а також гуманітарну та військову допомогу.

«Ми фіксуємо усі втрати, яких зазнає інфраструктура України через військове вторгнення Росії. Усі дороги буде відновлено, а мости — відбудовано. Хочу нагадати всім, що якщо ворог прорветься до України, то наші західні сусіди — наступні», - наголосив Кубраков.