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Зеленський: "Ворог позначив мене як ціль номер один. Мою родину – як ціль номер два"

Президент заявив про наміри Росії його знищити.

Зеленський: "Ворог позначив мене як ціль номер один. Мою родину – як ціль номер два"
Фото: пресслужба

Президент Володимир Зеленський закликав киян дотримуватися комендантської години і бути обережними через диверсійні групи ворога, що зайшли в місто. Про це він заявив у своєму зверненні.

За словами президента, головна мета ворога - знищити главу держави.

"За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер один. Мою родину – як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши Главу держави.

Маємо інформацію й про те, що в Київ зайшли диверсійні групи ворога. Тому прошу киян: будьте уважними, дотримуйтеся правил комендантської години. Я залишаюсь в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент також зазначив, що Україна залишається сам на сам з ворогом, НАТО не готово включити Україну до Альянсу, але захисники України блискуче захищаються країну.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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