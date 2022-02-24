Окупанти взяли під контроль Гостомель, - ОП

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Окупанти взяли під контроль аеропорт "Антонов" у Гостомелі. Про це повідомили в пресцентрі Офісі президента.

Злітно-посадкова смуга контролюється ворожими військами, зазначили в ОПУ.

Зазначимо також, що раніше виконавчий директор Bellingcat Кристо Грозєв, посилаючись на власні джерела повідомив, що з російського Пскова в напрямку Києва вилетіли вісімнадцять транспортних літаків Іл-76 для висадки десанту.

За даними Bellingcat, у бік Києва з Пскова вилетіли 18 літаків із десантниками, пише УП.

Нагадаймо вдень, українським військовим вдалося відбити атаку на Гостомель, підбивши три російські гвинтокрили.