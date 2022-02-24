Резніков: "Усі на місцях і виконують свої обов’язки"

Інформація про бажання представників українського уряду залишити робочі місця не відповідає дійсності. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, додавши, що такі фейки поширюють окупанти.

"Я у Києві. Згідно з протоколом безпеки, а також для проведення нагальних нарад, доводиться змінювати місце перебування. Усі заступники міністра оборони працюють по своїм функціональним завданням. У Міністерстві оборони і Генеральному штабі усі на місцях і виконують свої обов’язки", - оприлюднили звернення міністра на офіційній сторінці Міноборони в фейсбуці.

Резніков також додав, що управління обороною повністю кероване і здійснюється на усіх напрямках, де Росія атакувала нашу країну.

"Я постійно на зв’язку з командуванням Збройних Сил України, Президентом України і Прем’єр-міністром України. Також веду перемовини з міжнародними партнерами", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Олексі Резніков закликав усіх, хто вміє тримати зброю в руках і має бажання, вступати до лав територіальної борони.