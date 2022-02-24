ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку

На Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ розмістили відео, як українські військові знищували техніку окупантів, використовуючи Bayraktar TB2.
Також вдалося збити російський військовий гелікоптер К-52.
Тим часом у Глухові українські бійці застосували ПТРК "Javelin" та знешкодили колону техніки РФ – 15 танків Т-72.
Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону біля Піщевика, застосувавши 16 танків. Військовослужбовці ООС використали ПТРК NLAW і знищили три танки ворога.
У Чернігівській області противника зупинили, Маріуполь і Щастя взяли під контроль Збройні Сили України.