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ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку

Також українські бійці знешкодили колону ворожої техніки в Глухові.

На Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ розмістили відео, як українські військові знищували техніку окупантів, використовуючи Bayraktar TB2.

Також вдалося збити російський військовий гелікоптер К-52.

Тим часом у Глухові українські бійці застосували ПТРК "Javelin" та знешкодили колону техніки РФ – 15 танків Т-72.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону біля Піщевика, застосувавши 16 танків. Військовослужбовці ООС використали ПТРК NLAW і знищили три танки ворога.

У Чернігівській області противника зупинили, Маріуполь і Щастя взяли під контроль Збройні Сили України.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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