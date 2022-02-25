Зеленський призначив Лебедя командувачем Нацгвардії

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Лебедя командувачем Національної гвардії України.

Про це йдеться в указі №73/2022 від 25 лютого.

"Призначити Лебедя Юрія Анатолійовича командувачем Національної гвардії України", – сказано в документі.

Нагадаємо, 27 січня командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку після стрілянини на заводі "Південмаш" у Дніпрі, яку влаштував нацгвардієць-строковик.

28 січня глава держави звільнив Миколу Балана і призначив виконуючим обов’язки командувача Нацгвардії Юрія Лебедя.

54-річний Юрій Лебідь уродженець Сум. У 1988 році закінчив Сумське вище артилерійське командне училище. У 2004 році – Національну академію оборони України. Пройшов шлях від командира взводу до командира полку спеціального призначення "Тигр". Під час Євромайдану командував полком внутрішніх військ "Тигр", який 9 грудня 2013 року у Василькові здійснював прорив блокади мітингувальників, що заважали прибуттю силовиків до Києва.

Навесні 2014 року призначений на посаду тимчасово виконуючого обов’язки начальника Східного територіального управління Національної гвардії України. 12 травня був викрадений в Донецьку невідомими озброєними особами під час повернення зі служби додому. За тиждень його було звільнено.

13 червня 2019 року Указом Президента України Володимира Зеленського призначений заступником командувача Національної гвардії України.

Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.