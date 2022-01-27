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Командувач Нацгвардії Балан подав у відставку після трагедії в Дніпрі

"За будь-які дії, і хороші, і погані, несе службу командир або командувач".

Командувач Нацгвардії Балан подав у відставку після трагедії в Дніпрі
Микола Балан
Фото: Цензор

Командувач Національної гвардії України Микола Балан написав рапорт про відставку з посади у зв'язку з подіями на заводі "Південмаш" у Дніпрі.

Про це він заявив на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"З урахуванням того, що за будь-які дії, і хороші, і погані, несе службу командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ, клопотання перед президентом про відставку та звільнення з посади командувача Національної гвардії", - сказав Балан.

14 червня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Балана керівником Нацгвардії.

Нагадаємо, на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" 20-річний Артем Рябчук під час видачі зброї раптово відкрив вогонь по колегах. Він розстріляв караул військових Нацгвардії, після чого втік зі зброєю. Серед загиблих – пʼятеро військових і одна цивільна людина. 

Хлопця затримали біля Підгроднього, що під Дніпром, після того, як він сам попросив перехожу подзвонити в поліцію і повідомити його місце розташування. Наразі йому оголосили підозру за трьома статтями.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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