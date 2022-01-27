Фото: Анна Стешенко

Під будівлею Верховної Ради в Києві третій день триває мітинг підприємців. Вони вимагають скасувати обовʼязкове використання касових апаратів для окремих груп підприємців, яке набуло чинності цього року.

Наразі з прапорами та банерами під Радою зібралися кілька десятків людей. Про це з місця події повідомляють кореспонденти LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

ФОПи вийшли на черговий протест уранці 25 січня.

Спочатку мітинг був мирним, однак близько 15:00, коли нардепи завершували пленарну роботу, почалися сутички.

Протестувальники намагались штурмувати парламент, силовики чинили їм опір. Унаслідок сутичок 18 правоохоронців отримали тілесні ушкодження, зокрема переломи, черепно-мозкові травми і хімічні опіки очей.

Щодо учасників акції, то відомо про трьох людей, які звернулися за медичною допомогою. Одна з жінок, яка перебувала в натовпі мітингувальників, отримала перелом передпліччя та трьох ребер.

Найактивнішних порушників – 63 людини – затримали. З них ФОПами виявилися 38 людей, ще пʼятеро були ними, але припинили діяльність, інші підприємцями не були. Усіх затриманих уже відпустили.

За фактами подій біля Верховної Ради України слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Також після повідомлення про оточення мітингарями знімальної групи телеканалу відкрили провадження за перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.

Наступного дня біля будівлі парламенту ще до початку засідання правоохоронці встановили паркан. Учасників мітингу було значно менше, ніж 25 січня.

Представники депутатських фракцій та груп Верховної Ради домовилися створити постанову про відтермінування штрафів для ФОП. Передбачається 10% штраф, якщо ФОП зареєструвався до 1 березня. Покарання за непрацюючі РРО пропонують скасувати.

ФОПи мають використовувати РРО (касові апарати) з 1 січня 2022 року.