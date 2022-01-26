Служба безпеки України встановила нові факти постачання російської зброї в ОРДЛО. Серед вилучених військових засобів ураження російського виробництва – реактивні вогнемети "Шмель", вибуховий комплекс "Охота" та протипіхотні міни, які заборонені Оттавською конвенцією 1997 року.

За даними слідства, у лютому минулого року через застосування бойовиками забороненої зброї загинув мешканець селища Хутір Вільний Сєвєродонецького району Луганської області. Він підірвався на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2 на території власного подвір’я.

Крім того, задокументовано факти використання бойовиками проти українських військ на сході України, сучасного російського озброєння. Серед ідентифікованих зразків – ручний багаторазовий мультикаліберний багатофункціональний гранатомет РПГ-32 "Баркас".

На Луганщині співробітники СБУ виявили елементи реактивної гранати "Занос" виробництва РФ. Ці засоби ураження бойовики застосовували під час обстрілів українських позицій у районі міста Попасна.

Вилучені зразки російського озброєння долучено до матеріалів кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Розслідування триває.

"Вирішується питання щодо передачі зібраних доказів незаконної діяльності до міжнародних судових інстанцій для притягнення до відповідальності осіб, причетних до воєнних злочинів проти України", – зазначили в СБУ.

Раніше цього тижня СБУ знешкодила банду, яка готувала розбійні напади за наказом спецслужб РФ. Зловмисники діяли у Житомирській та Харківській областях.