"Жодних прямих перегорів із сепаратистами не було і не буде", – Єрмак

На перемовинах радників голів країн Нормандського формату Україна говоритиме про відновлення режиму повного припинення вогню, гуманітарні питання, відкриття пропускних пунктів та подальші переговори.

Жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, який представлятиме державу на зустрічі політичник радників країн "нормандської четвірки", що відбудеться сьогодні в Парижі.

Андрій Єрмак додав, що конкретного порядку денного зустрічі нема, але вигадки про те, що Україна вестиме перемовини з бойовиками, "з’являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити “зраду” на рівному місці: на режимі припинення вогню, обміні полоненими, роботі ТКГ".

"Хочу їм нагадати: у Нормандському форматі право затверджувати будь-які документи мають тільки лідери держав. Усе решта – консультаційні моменти. Ми їдемо відстоювати українську позицію", – наголосив голова Офісу президента.

Він вважає, що всі інсинуації та маніпуляції походять від людей, зацікавлених у зриві переговорів.

"Нехай ті, хто сьогодні беруть участь у створенні цих фейків, ідуть і собі малюють на лобі червоні лінії, а в нас вони, як і українські інтереси, прошиті на підкірці. На відміну від деяких політиків, ані бізнесу, ані переговорів ми з сепаратистами не ведемо, і ніколи не вестимо. Сьогодні кожен, хто створює новий фейк, має розуміти, що ставить під загрозу життя та здоров‘я наших людей. Все. Досить. Не сьогодні. Ваш час минув. Думайте головою, заспокойте вже свою жагу до влади", – зазначив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, учора у німецькій пресі з'явилась інформація про те, що політичні радники лідерів "нормандської четвірки" під час переговорів у Парижі 26 січня планують обговорити дату прямих переговорів України з маріонетковими керівниками окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Як повідомило німецьке інформаційне агентство dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці, під час переговорів у Парижі 26 січня представники України, Росії, Франції та Німеччини, серед іншого, "хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу".

Джерела в українській владі, близькі до переговорного процесу, заперечили це, і заявили, що новина німецьких ЗМІ про план визначення часу проведення переговорів України із бойовиками з "ЛДНР" щодо вирішення питання особливого статусу Донбасу є фейком.

Україну на зустрічі представить голова Офісу президента Андрій Єрмак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Пльотнер, Францію – дипломатичний радник президента Емманюель Бонн, а Росію – заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак.