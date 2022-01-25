Малюська розповів, кого вважає "очевидними" олігархами

"Очевидно, що цей закон не розрахований на стрілянину по горобцях, він розрахований на велику рибу"

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що і ознакам "очевидного олігарха", визначеним законом про деолігархізацію, відповідають Рінат Ахметов, Ігор Коломойський та Петро Порошенко, але він - "під питанням".

Про це Малюська розповів в інтерв'ю Forbes.

"Пакет документів може внести будь-який член РНБО, Кабмін чи Антимонопольний комітет. Щодо очевидних олігархів інформації більш ніж достатньо... Досить відкрити рейтинг Forbes. Перший рядок – Рінат Ахметов. Є всі критерії – медіа, бізнес, активи, партнери у Раді. Схожа історія із Коломойським. Петро Порошенко – активи, участь у політиці, під питанням телеканали", - зазначив голова Мін'юсту.

Малюська також розповів, що передача телеканалів навряд чи допоможе Порошенкові уникнути статусу "олігарх".

"Важко сказати, я не бачив нової структури власності «Прямого» та «5 каналу». Закон прописаний широко, не обовʼязково бути прямим власником, можна впливати на медіа через афілійованих осіб. Зараз канали ведуть мовлення, начебто вони перебувають у власності Порошенка. Можливо, «Прямий» та «5 канал» не єдині медіаактиви Порошенка. Це питання доведення", - сказав він.

Малюська також зазначив, що якщо олігарх з багатомільярдним статком одночасно переписує бізнес на іншу людину – це "великий ризик".

"Людина, підпис якої раптово почав коштувати мільярд, може поводитися непередбачувано. Наприклад, якщо така людина потрапить до вʼязниці, то може бути часткова конфіскація майна або активи будуть заарештовані як забезпечувальний захід. Тобто цій людині потрібно не просто довіряти, а стежити, щоб вона поводилася без ризиків. Це складно", - пояснив він.

Щодо того, наскільки великим може бути список українських олігархів, Малюська відповів, що закон розрахований переважно на "велику рибу", а більшість рішень буде оскаржено.

"Очевидно, що цей закон не розрахований на стрілянину по горобцях, він розрахований на велику рибу. За імплементацією закону стежитимуть медіа та суспільство. 99% рішень буде оскаржено у Верховному суді. Важливо мати незаперечну доказову основу", - наголосив міністр.

Нагадаємо, закон про олігархів було ухвалено 23 вересня минулого року, а президент Володимир Зеленський підписав його на початку листопада.

Закон встановлює критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками. Особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті, вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Реєстр олігархів буде вести Рада національної безпеки і оборони.

Обов’язок подання декларації про контакти з олігархами або їхніми представниками поширюватиметься на всіх посадових осіб, від рішень яких залежать доля суспільства чи державні рішення.