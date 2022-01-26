ЗСУ очолюють рейтинг довіри серед українців, – КМІС

За рік довіра до армії зросла на 6%.

Збройним силам України довіряють 72% українців. Порівняно з груднем 2020, частка людей, які довіряють армії, зросла на 6%.

Про це йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

"При цьому простежуються помітні регіональні відмінності – із Заходу на Схід знижується частка тих, хто довіряє армії, але разом з цим у всіх регіонах більшість респондентів довіряють ЗСУ (від 81% на Заході до 52% на Сході) при виразному позитивному балансу довіри-недовіри (від +75% на Заході до +28% на Сході). Також порівняно з груднем 2020 року у всіх регіонах простежується тенденція до зростання довіри до армії", – йдеться в опитуванні.

Іще більшість учасників опитування довіряють волонтерам (68%, баланс довіри-недовіри – 57%) і звичайним людям у своєму населеному пункті (63%, баланс – +51%), а Церкві довіряють 51% при балансі +27%.

У випадку волонтерів і Церкви показники не змінилися порівняно з 2020 роком (зміни в межах похибки), а у випадку звичайних людей простежується зниження на 4 процентних пункти. Позитивний баланс довіри-недовіри також мають громадські організації – загалом їм довіряють 39% респондентів, а баланс становить +18% (без значущих зміни порівняно з 2020 роком).

У рейтингу недовіри переважають інституції центральної влади – президент, парламент, уряд. Також – правоохоронні органи і ЗМІ.

Фото: КМІС

Серед органів влади Президенту довіряють 27%, а не довіряють – 50%. Порівняно з груднем 2020 частка тих, хто довіряє, знизилася на 5%. Кабінету Міністрів і Верховній Раді довіряють менше респондентів: відповідно, 14% довіряють Уряду і 11% довіряють парламенту. Порівняно з груднем 2020 року ситуація практично не змінилася.

Патрульній поліції, СБУ і Національній поліції довіряють 30-35%.

Українським ЗМІ довіряють 32% респондентів. Порівняно з груднем 2020 року простежується покращення балансу довіри-недовіри. Дещо менше довіряють українським ЗМІ на Сході.

Російським ЗМІ довіряють 3% респондентів при балансі -75%. Порівняно з груднем 2020 року значущих змін не було.

Опитування проводилося 3-11 грудня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, що згідно з березневим опитування Центру Разумкова, більшість українців найбільше довіряють Збройним Силам України (70%), волонтерським організаціям (65%) та церкві (64%).