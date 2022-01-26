Ми потребуємо конкретної міжнародної підтримки, - Кличко в інтерв’ю німецького RTL

Мер столиці Віталій Кличко в ефірі німецького телеканалу RTL наголосив на необхідності і важливості широкої підтримки України її західними партнерами. Інтерв’ю оприлюднене на сайті RTL.

«Україна не хоче війни, і ми сподіваємось на мирне врегулювання гострої ситуації щодо загрози подальшої агресії Росії. Але не за рахунок інтересів України, її територіальної цілісності, життя наших громадян. І ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Тому потребуємо конкретної міжнародної підтримки — зокрема, щодо постачання оборонного озброєння», - наголосив Кличко.

Він зазначив, що останні дії Німеччини викликають збентеженість.

«Але, коли наш європейський партнер Німеччина не тільки не допомагає, а й блокує військову допомогу інших країн та підтримує «Північний потік 2», який Росія використовує як економічну зброю, — це викликає щойнайменше збентеженість і розчарування. Та ставить під питання нашу дружбу», - підсумував Кличко.

Раніше лідер «УДАРу» в інтерв'ю американському телеканалу CNN заявив, що Україна бачить своє майбутнє як демократична держава. Росія ж мріє відбудувати Радянську імперію, саме тому нарощує агресію на українських кордонах.