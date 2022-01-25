Кличко зустрівся з тимчасовою повіреною в справах США в Україні

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся сьогодні з тимчасовою повіреною в справах США в Україні Крістіною Квін. Про це він повідомив у своєму фейсбуці.

"Подякував пані Квін за політичну підтримку Сполученими Штатами незалежності й територіальної цілісності України. Вона запевнила, що США підтримують прагнення українців відстоювати свою свободу й демократичний шлях розвитку своєї держави", - зазначив Кличко.

За його словами, під час зустрічі обговорились готовність Києва до можливого загострення ситуації в зв’язку з ймовірністю подальшої агресії Росії, підготовка сил самооборони столиці.

"Пані Крістіна Квін зазначила, що від стабільної і спокійної ситуації в столиці залежить ситуація і в усіх регіонах країни. І підкреслила, що адміністрація США підтримує розвиток і зміцнення місцевого самоврядування в Україні, як основу демократії в державі. Також ми єдині в думці, що сьогодні для всіх гілок влади і для всіх політичних сил - час об’єднання зусиль для захисту України. Чвари і політичне айкідо в країні тільки дестабілізують ситуацію, якою може скористатися ворог. А він у нас - один. Це - російський агресор", - резюмував Кличко.