Нардепи звернулися до ООН, Європарламенту та іноземних урядів щодо неприйнятності військового шантажу України з боку РФ

Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Росії, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень.
За проголосували 282 народні депутати. "Слуга народу" дала 200 голосів за, ОПЗЖ – 0, "Європейська солідарність" – 20, "Батьківщина" – 13, "Голос" – 12, "За майбутнє" – 15, "Довіра" – 14, решта – позафракційні.
У документі визнається, що "вимоги Російської Федерації до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, є порушенням Конституції та законодавства України, основних принципів та норм міжнародного права <...>".
Цією постановою Верховна Рада України звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій і закликає:
- засудити дії Російської Федерації, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету України, як такі, що суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права
- рішуче засудити позицію Російської Федерації, спрямовану на блокування прогресу у рамках міжнародних політико-дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту
- застосувати всі можливі дипломатичні засоби з метою сприяння деескалації ситуації, відведення російських військ від кордонів України, а також повної відмови Російської Федерації від своїх агресивних намірів перерозподілу Європи на зони впливу
- не допустити з боку Російської Федерації продовження шантажу та погроз повномасштабним вторгненням в Україну в обмін на гарантії нерозширення Організації Північноатлантичного договору та недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, а також перегляду основоположних принципів європейської безпеки
- сприяти зміцненню обороноздатності України, розбудові її Збройних Сил відповідно до стандартів НАТО
- підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи та визначення конкретних часових рамок та модальностей подальшої інтеграції нашої держави до НАТО
- використати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні механізми щодо Російської Федерації з метою припинення розширення агресивних дій та нарощування присутності російських військових сил на кордоні з Україною
- посилити санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення нею збройної агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних державних кордонів.
Нагадаємо, Росія офіційно вимагає від НАТО гарантувати, що Україна або інші держави Східної Європи ніколи не стануть членами Альянсу. І блок загалом, і країни-члени окремо відкидають цей ультиматум і кажуть, що тільки НАТО та кандидати на вступ можуть вирішувати, кого брати чи не брати.
Щодо вимог росіян у січні пройшли три етапи перемовин – на рівні США-Росія, НАТО-Росія та в форматі засідання Постійної ради ОБСЄ. Консенсусу досягти не вдалося – росіяни не відмовляються від своїх вимог, а Захід не збирається йти на поступки.
Письмова відповідь НАТО щодо ультиматуму має надійти Росії цього тижня.