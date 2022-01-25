Нардепи звернулися до ООН, Європарламенту та іноземних урядів щодо неприйнятності військового шантажу України з боку РФ

Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Росії, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень.

За проголосували 282 народні депутати. "Слуга народу" дала 200 голосів за, ОПЗЖ – 0, "Європейська солідарність" – 20, "Батьківщина" – 13, "Голос" – 12, "За майбутнє" – 15, "Довіра" – 14, решта – позафракційні.

У документі визнається, що "вимоги Російської Федерації до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, є порушенням Конституції та законодавства України, основних принципів та норм міжнародного права <...>".

Цією постановою Верховна Рада України звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій і закликає:

засудити дії Російської Федерації, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету України, як такі, що суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права

рішуче засудити позицію Російської Федерації, спрямовану на блокування прогресу у рамках міжнародних політико-дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту

застосувати всі можливі дипломатичні засоби з метою сприяння деескалації ситуації, відведення російських військ від кордонів України, а також повної відмови Російської Федерації від своїх агресивних намірів перерозподілу Європи на зони впливу

не допустити з боку Російської Федерації продовження шантажу та погроз повномасштабним вторгненням в Україну в обмін на гарантії нерозширення Організації Північноатлантичного договору та недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, а також перегляду основоположних принципів європейської безпеки

та недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, а також перегляду основоположних принципів європейської безпеки сприяти зміцненню обороноздатності України, розбудові її Збройних Сил відповідно до стандартів НАТО

підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи та визначення конкретних часових рамок та модальностей подальшої інтеграції нашої держави до НАТО

використати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні механізми щодо Російської Федерації з метою припинення розширення агресивних дій та нарощування присутності російських військових сил на кордоні з Україною

посилити санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення нею збройної агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних державних кордонів.

Нагадаємо, Росія офіційно вимагає від НАТО гарантувати, що Україна або інші держави Східної Європи ніколи не стануть членами Альянсу. І блок загалом, і країни-члени окремо відкидають цей ультиматум і кажуть, що тільки НАТО та кандидати на вступ можуть вирішувати, кого брати чи не брати.

Щодо вимог росіян у січні пройшли три етапи перемовин – на рівні США-Росія, НАТО-Росія та в форматі засідання Постійної ради ОБСЄ. Консенсусу досягти не вдалося – росіяни не відмовляються від своїх вимог, а Захід не збирається йти на поступки.

Письмова відповідь НАТО щодо ультиматуму має надійти Росії цього тижня.