Верховна Рада України засудить рішення Державної думи РФ у разі визнання "ДНР/ЛНР"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія при цьому визнав, що український парламент не може ніяк вплинути на рішення Держдуми.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв, що український парламент не визнає рішення Держдуми Росії щодо легітимізації бойовиків на Донбасі.

Про це він заявив за підсумками засідання фракції "Слуга народу", передає кореспондент LB.ua.

"Наскільки я пам’ятаю, Держдума РФ декілька разів намагалася це поставити на голосування та проголосувати (питання щодо визнання так званих "ЛНР/ДНР"). Але цього ніколи не було. Якщо вони проголосують, то, звичайно, ми будемо це засуджувати. Не будемо це визнавати. Але не думаю, що український парламент може якось вплинути на рішення Держдуми. Це не пов'язані структури", - заяви він.

Арахамія також закликав не панікувати з огляду на інформацію про рекомендації евакуації родин дипломатів з території України.

"Є проблема з висвітленням інформації під кутом. Ви не бачите факти. А оцінювальні судження... Я вважаю, що це інформаційна та психологічна спецоперація РФ, яка розповсюджується, щоб створити панічні настрої в суспільстві", - сказав він.

Нагадаємо, що Державна Дума РФ планує розглянути звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання окупованих територій Донбасу окремими "республіками". Відповідне звернення до президента РФ Володимира Путіна 19 січня ініціювали депутати російської Держдуми від КПРФ. Крім того, депутати закликали якнайшвидше розпочати переговори з "ДНР/ЛНР" для "створення правової основи міждержавних відносин".