Україна оскаржує повноваження представників Росії у ПАРЄ через вибори в Криму

У понеділок, 24 січня, стартувала зимова сесія Парламентської асамблеї ради Європи. Українська делегація оскаржує повноваження росіян.

Член делегації, народна депутатка "Слуги народу" Євгенія Кравчук повідомила в Facebook, що оскаржує повноваження російської делегації через вибори на території Криму.

"Це оскарження є одним з головних наших завдань на січневій сесії, адже дозволяти агресорові почуватися комфортно на міжнародних майданчиках ми точно не будемо. Я виступила з оскарженням з підстав процедури, адже російський парламент сформовано за результатами виборів, що включають голоси з незаконно окупованої території Криму", – зазначила вона.

Уже в середу це рішення можуть поставити на голосування.

Крім цього, оскаржує повноваження російської делегації представник Латвії Емануеліс Зінгеріс. Необхідні для цього 30 голосів уже зібрано, повідомила в Facebook керівниця постійної делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.

"Тепер моніторинговий комітет буде готувати резолюції для голосування!" – зазначила Мезенцева.

Нагадаємо, що вона балотується на посаду президента ПАРЄ. Січнева сесія відбувається в змішаному форматі – делегати присутні і особисто, і в режимі відеозвʼязку.

Для присутності на засіданнях від України поїхали Мезенцева, Олексій Гончаренко, Євгенія Кравчук та Сергій Соболєв. Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко та інші працюватимуть онлайн.