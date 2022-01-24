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Україна оскаржує повноваження представників Росії у ПАРЄ через вибори в Криму

Також оскарження ініціював представник Латвії. 

Україна оскаржує повноваження представників Росії у ПАРЄ через вибори в Криму
Фото: assembly.coe.int

У понеділок, 24 січня, стартувала зимова сесія Парламентської асамблеї ради Європи. Українська делегація оскаржує повноваження росіян.

Член делегації, народна депутатка "Слуги народу" Євгенія Кравчук повідомила в Facebook, що оскаржує повноваження російської делегації через вибори на території Криму. 

"Це оскарження є одним з головних наших завдань на січневій сесії, адже дозволяти агресорові почуватися комфортно на міжнародних майданчиках ми точно не будемо. Я виступила з оскарженням з підстав процедури, адже російський парламент сформовано за результатами виборів, що включають голоси з незаконно окупованої території Криму", – зазначила вона.

Уже в середу це рішення можуть поставити на голосування. 

Крім цього, оскаржує повноваження російської делегації представник Латвії Емануеліс Зінгеріс. Необхідні для цього 30 голосів уже зібрано, повідомила в Facebook керівниця постійної делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.

"Тепер моніторинговий комітет буде готувати резолюції для голосування!" – зазначила Мезенцева.

Нагадаємо, що вона балотується на посаду президента ПАРЄ. Січнева сесія відбувається в змішаному форматі – делегати присутні і особисто, і в режимі відеозвʼязку. 

Для присутності на засіданнях від України поїхали Мезенцева, Олексій Гончаренко, Євгенія Кравчук та Сергій Соболєв. Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко та інші працюватимуть онлайн. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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