НАТО оголосило про збільшення військової присутності у Східній Європі

Союзники Альянсу переводять сили в режим очікування та відправляють туди додаткові кораблі та винищувачі.

Північноатлантичний альянс оголосив про збільшення військової присутності у Східній Європі через дії Росії на кордоні з Україною.

Про це йдеться в заяві НАТО, опублікованій 24 січня.

Зазначається, що союзники Альянсу переводять сили в режим очікування та відправляють у Східну Європу додаткові кораблі та винищувачі.

"Я вітаю союзників, які надають додаткові сили НАТО. НАТО продовжить вживати всіх необхідних заходів для захисту всіх союзників, у тому числі шляхом посилення східної частини Альянсу. Ми завжди реагуватимемо на будь-яке погіршення ситуації з безпекою, у тому числі шляхом зміцнення нашої колективної оборони", – наголосив генсек НАТО Йєнс Столтенберг.

За його словами, на тлі російської загрози вже низка країн оголосила про поточне або майбутнє розгортання додаткових сил.

Так, Данія відправляє до Балтійського моря свій фрегат і збирається направити до Литви чотири винищувачі F-16 для підтримки місії НАТО з патрулювання повітряного простору. Іспанія відправляє кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО та розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії. Франція висловила готовність ввести до Румунії війська під командуванням НАТО. Нідерланди з квітня направлять до Болгарії два винищувачі F-35 для підтримки діяльності НАТО з патрулювання повітряного простору в регіоні, а також приготують один корабель та наземні підрозділи для сил реагування.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що розглядає можливість розміщення кількох тисяч американських військовослужбовців, а також літаків і військових кораблів на території країн Балтії та Східної Європи, які є членами НАТО.

Росія просуває свій ультиматум не розширювати НАТО новими членами включно з Україною та вивести контингент Альянсу з країн, що долучилися до нього після 1997 року. Це 14 держав, серед яких – Болгарія та Румунія. Блок відкидає обидві вимоги і пропонує росіянам продовжити дипломатичні перемовини щодо масштабів військових навчань у Європі. Кремль тим часом каже, що не бачить перспектив у розмовах.

Цього тижня генсек Альянсу Єнс Столтенберг має надати Росії письмову відповідь на її вимоги.