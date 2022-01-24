СБУ: Харківщина готова до будь-яких надзвичайних ситуацій, ми маємо "козир у рукаві"

Минулого року під час навчань було відпрацьовано понад 10 сценаріїв можливого розвитку подій.

Начальник управління Служби безпеки в Харківській області, голова обласного антитерористичного центру (АТЦ) Роман Дудін наголосив, що харківські силовики та правоохоронці готові до будь-яких надзвичайних ситуацій.

Про це він заявив на апаратній нараді в облдержадміністрації, передає "Інтерфакс-Україна".

"На сьогоднішній день Харківський регіон, харківський силовий та правоохоронний блок, як ніколи за останні 8 років, готовий до виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій. Тільки за останній рік усіма підрозділами, що входять до складу АТЦ, було проведено понад 134 навчання. Тобто фактично кожні 2-3 дні проходили навчання, де проходило бойове злагодження між усіма силовими структурами, між правоохоронним блоком, де відпрацьовувалися різні сценарії", – сказав Дудін.

За його словами, під час навчань було відпрацьовано понад 10 сценаріїв можливого розвитку подій.

"Нам відомо більше 10 сценаріїв розвитку подій. Відпрацьовано все", – сказав Дудін.

"Окремими політичними партіями, організаціями та рухами саме на території Харківського регіону розпалюється істерія щодо можливої потенційної військової загрози. На сьогоднішній день підстав для цього саме у Харківському регіоні немає. Тому що якби на сьогоднішній день люди зі зброєю вийшли на вулицю, то це для декого було б дуже "веселим сюрпризом – кількість людей, які вже підготовлені, групи", – додав він.

Начальник управління СБУ Харківщини також розповів, що на вихідних він зустрічався з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

"З ним повністю узгоджено всі дії, всі можливі сценарії, всі можливі потенційні небезпеки. Вони всі враховуються. На території Харківського регіону, як і на території всієї України в цілому є дуже багато "сюрпризів", які можуть очікувати на потенційного загарбника", – зазначив Дудін.

Він пояснив, що не може докладніше розповісти про ці "сюрпризи" публічно.

"Ми тримаємо це як козир у рукаві і не можемо розповісти про це публічно, тому що після такого оповідання це втратить свою актуальність", – сказав Дудін.

На його думку, "якщо визначити рівень готовності у 2014 році на 1, то зараз її можна оцінити у 10 балів".

Нагадаємо, 19 січня Зеленський записав відеозвернення до українців, у якому закликав не панікувати через концентрацію російських військ біля українського кордону. Президент нагадав, що вторгнення триває вже 8 років, і ризики існують весь цей час.

Однак, в інтервʼю Washington Post Зеленський заявив, що Харків, який під контролем уряду України, може бути окупованим Росією. Він також зазначив, що зараз в Україні є чимало російськомовних громадян, які підтримують Україну – навіть тих, хто мав певні сентименти щодо Росії після окупації Криму і частини Донеччини та Луганщини. Президент висловив переконання, що кожен громадянин буде відстоювати свою державу.

Пізніше прессекретар президента України Сергій Никифоров пояснив, що Зеленський мав на увазі "гіпотетичний сценарій" і лише "розмірковував про ескалацію".

Мер Харкова Ігор Терехов попросив жителів міста не панікувати. Він нагоолосив, що Харків був і буде українським містом, мешканці якого є громадянами єдиної і неподільної України.

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