Окупанти сім разів порушили на Донбасі тишу

З початку неділі, 23 січня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Ворог шість разів застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Водяного ворог 4 рази відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем.

Поблизу Попасної російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Новозванівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.

“Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж суботи, 22 січня на Донбасі окупанти стріляли три рази, один раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. У результаті було поранено українського воїна.

20 січня у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень з боку російських окупантів.