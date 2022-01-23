Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Росія пригрозила "найсерйознішими наслідками" у разі ігнорування США її вимог по Україні
Росія пригрозила "найсерйознішими наслідками" у разі ігнорування США її вимог по Україні
Зеленський запровадив нові санкції проти окупантів у Криму та австрійської компанії
Зеленський запровадив нові санкції проти окупантів у Криму та австрійської компанії
Росія обурена розвитком української мови в Україні
Росія обурена розвитком української мови в Україні
Переговори Блінкена і Лаврова: спроба відтягнути час
Переговори Блінкена і Лаврова: спроба відтягнути час
Німеччина заборонила Естонії передавати Україні зброю німецького походження - WSJ
Німеччина заборонила Естонії передавати Україні зброю німецького походження - WSJ
У мережі продають базу даних 2 млн українців нібито з "Дії". Мінцифри зʼясовує ситуацію
У мережі продають базу даних 2 млн українців нібито з "Дії". Мінцифри зʼясовує ситуацію
США доставили в Україну 90 тонн летальної зброї
США доставили в Україну 90 тонн летальної зброї
Міноборони скоротило перелік професій для жінок з обов’язковим військовим обліком
Міноборони скоротило перелік професій для жінок з обов’язковим військовим обліком
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти сім разів порушили на Донбасі тишу

Ворог застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Окупанти сім разів порушили на Донбасі тишу
Фото: ukrinform.ua

З початку неділі, 23 січня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Ворог шість разів застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Водяного ворог 4 рази відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем.

Поблизу Попасної російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Новозванівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.

“Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж суботи, 22 січня на Донбасі окупанти стріляли три рази, один раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. У результаті було поранено українського воїна.

20 січня у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень з боку російських окупантів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також