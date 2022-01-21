Окупанти на Донбасі 5 разів за добу порушили режим припинення вогню

Упродовж минулої доби, 20 січня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано п’ять порушень з боку російських окупантів. Ворог чотири рази обстріляв позиції Об’єднаних сил, зокрема двічі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Також українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення, інформує пресцентр ООС.У ранковому зведенні сказано, що збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм у бік Опитного.

У напрямку Катеринівки ворог вів вогонь з протитанкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм.

Неподалік Мар’їнки противник обстрілював позиції українських військ з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Станом на 7:00 21 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, впродовж дня 19 січня в зоні ООС не стріляли.

Упродовж 18 січня у зоні бойових дій на Донбасі також зберігалася тиша.