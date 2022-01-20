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У Тернополі учні 5-11 класів переходять на дистанційку

Наразі на дистанційне навчання перейшли 35 класів з 16-ти шкіл обласного центру.

У Тернополі учні 5-11 класів переходять на дистанційку
Фото: EPA/UPG

У Тернополі через зростання захворюваності на коронавірус учні 5-11 класів переходять на дистанційну форму навчання.

Про це пише видання “Файне місто” з посиланням на Управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

Наразі на дистанційне навчання перейшли 35 класів з 16-ти шкіл Тернополя.

“Від завтрашнього дня на дистанційне навчання переходить ЗОШ №4 (5-11 класи), а також ЗОШ №8. Вирішується питання про перехід на дистанційне навчання у ЗОШ№21″, – зазначили у відомстві.

Станом на 19 січня на ковід у Тернополі захворіли 38 школярів та 48 працівників загально-освітніх закладів.

У дошкільних навчальних закладів Тернополя критичної ситуації немає. На сьогодні дитсадки працюють у звичному режимі.

“Варто зазначити, що рішення про перехід або ж ні учнів школи на дистанційну форму навчання приймає безпосередньо адміністрація освітнього закладу”, – додає видання.

Нагадаємо, Чернівецька область першою відправила школи на дистанційку через нову хвилю COVID-19, онлайн-заняття поки що запроваджують на два тижні.

МОЗ у четвер офіційно заявив про початок нового спалаху COVID-19. Найскладніша епідситуація – в Івано-Франківській області, але негативна динаміка також спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

"Червона" зона, яку незабаром знову можуть почати вводити в Україні, передбачає необхідність вакцинації для відвідування та роботи кафе та ресторанів, ТРЦ, розважальних закладів, закладів культури, кінотеатрів та театрів, фітнес-клубів та спортзалів, басейнів та речових ринків.

У "червоній зоні" заборонені масові заходи, крім офіційних спортивних подій, які можна проводити з додатковими заходами безпеки.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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