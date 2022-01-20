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За добу порушень режиму тиші на Донбасі не зафіксовано

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію".

За добу порушень режиму тиші на Донбасі не зафіксовано
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Упродовж минулої доби, 19 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних силю

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, впродовж дня 19 січня в зоні ООС не стріляли.

Упродовж 18 січня у зоні бойових дій на Донбасі також зберігалася тиша.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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