Від початку доби на Донбасі не стріляли, - штаб ООС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ", - йдеться в повідомленні.

У штабі також зазначили, що військовослужбовці мали можливість прийняти участь у молитві і обряду освячення води на Водохрещя і традиційно зануритися в ополонку.

"Варто зазначити, що Командування Об’єднаних сил заздалегідь подбало про організацію цього заходу. Біля ополонок були розгорнуті пункти обігріву та чергування медичних служб й рятувальників. Військовослужбовці мали можливість випити гарячого чаю та скуштувати їжу, що приготували військові кухарі безпосередньо на березі водойми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, упродовж 18 січня у зоні бойових дій на Донбасі також зберігалася тиша.