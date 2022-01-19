Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату
Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату
Масштабний витік даних Міноборони Польщі. Таємна операція Росії?
Масштабний витік даних Міноборони Польщі. Таємна операція Росії?
Печерський райсуд призначив Порошенку особисте зобовʼязання
Печерський райсуд призначив Порошенку особисте зобовʼязання
Під Печерським судом Києва на мітингу на підтримку Порошенка відбулись сутички (оновлено)
Під Печерським судом Києва на мітингу на підтримку Порошенка відбулись сутички (оновлено)
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Росія почала вивозити родини своїх дипломатів з України, – New York Times
Росія почала вивозити родини своїх дипломатів з України, – New York Times
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
Назарбаєв уперше прокоментував протести в Казахстані
Назарбаєв уперше прокоментував протести в Казахстані
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку доби на Донбасі не стріляли, - штаб ООС

Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Від початку доби на Донбасі не стріляли, - штаб ООС
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ", - йдеться в повідомленні.

У штабі також зазначили, що військовослужбовці мали можливість прийняти участь у молитві і обряду освячення води на Водохрещя і традиційно зануритися в ополонку.

"Варто зазначити, що Командування Об’єднаних сил заздалегідь подбало про організацію цього заходу. Біля ополонок були розгорнуті пункти обігріву та чергування медичних служб й рятувальників. Військовослужбовці мали можливість випити гарячого чаю та скуштувати їжу, що приготували військові кухарі безпосередньо на березі водойми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, упродовж 18 січня  у зоні бойових дій на Донбасі також зберігалася тиша.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також