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​У Києві продавчиня ювелірного магазину за пів року викрала прикрас на 200 тисяч гривень

Ювелірні вироби жінка здавала у ломбарди.

​У Києві продавчиня ювелірного магазину за пів року викрала прикрас на 200 тисяч гривень
Архівне фото

Слідчі поліції Києва повідомили про підозру співробітниці ювелірного магазину, яка протягом шести місяців систематично викрадала ювелірні вироби.

Про це повідомили в пресслужба Нацполіції.

До правоохоронців звернувся директор магазину та повідомив про те, що під час переобліку виявив нестачу товару. Правоохоронці розпочали перевірку та встановили факт систематичних крадіжок коштовностей співробітницею.

Як повідомив начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Михайло Жушман, слідчі з’ясували, що продавчиня протягом шести місяців викрадала прикраси та віддавала їх під заставу у ломбарди.

"Таким чином зловмисниця завдала магазину майнової шкоди на суму близько 200 тисяч гривень. Фігуранткою виявилась раніше не судима 46-річна місцева мешканка. Ми повідомили жінці про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною першою статті 185, частиною другою статті 185 та частиною третьою статті 191 Кримінального кодексу України – це крадіжки та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно", - розповів Жушман.

Жінці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше мешканець Києва пограбував сусідів, які сильно шуміли у своїй квартирі.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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